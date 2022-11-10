Новый электронный кошелек Азербайджана - приложение m10 теперь позволяет своим пользователям совершать более выгодные платежи. Теперь совершенные через m10, оплаты приносят 2% кэшбэка своим владельцам.

Пользователи приложения, созданного PashaPay, могут одновременно получать бонусы со всех категорий, совершая платежи за коммунальные услуги, операторов мобильной связи, штрафы дорожного движения, кабельное телевидение и интернет. Кэшбэк моментально зачисляется на баланс пользователя. Отследить заработанную сумму можно в разделе уведомлений.

Пользоваться m10 легко и безопасно - просто зарегистрировавшись по номеру телефона. Вы можете быстро и без комиссии перевести деньги внутри страны, а также обналичить средства на m10 в банкоматах Kapital Bank. Кроме того, в приложении нет скрытых условий.

PashaPay основан на платежной системе MilliÖN, которая доступна для общественности с 2008 года и завоевала сердца как "народный бренд". Миссия компании - предоставлять финансовые услуги, чтобы каждый мог легко и удобно управлять своими деньгами в любом месте и в любое время. Компания обещает "облегчить жизнь" как населению, так и предпринимателям.

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