Банк АВВ и Университет Коч, являющийся одним из самых престижных учебных заведений Турции, начали сотрудничество, с целью обеспечения постоянного развития своих сотрудников. АВВ совместно с Университетом Коч, который занимает высокие позиции в мировом рейтинге вузов, запускают программу "Executive Mini-MBA", реализованную на основе специально разработанного учебного плана для сотрудников АВВ.

21 сотрудник АВВ, пройдя отборочные этапы программы, смогли получить право на обучение. Университет Коч позволит приобрести практические знания и навыки в области стратегического маркетинга, стратегического мышления и планирования, финансовой грамотности для руководителей, цифровой трансформации и технологических тенденций, принятия решений на основе данных, эффективных переговоров, организационного поведения и корпоративной культуры, эффективного общения и полезной обратной связи. В рамках 6-месячной программы занятия будут проводиться со стороны профессоров Университета Коч как в Баку, так и в Стамбуле.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.