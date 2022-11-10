Будет подписан документ по упрощенному таможенному коридору между тюркскими государствами

Будет подписан документ по упрощенному таможенному коридору между странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОТГ в Узбекистане.

По его словам, стратегический документ "Тюркский мир-2040", принятый на саммите ОТГ в Стамбуле, стал важным шагом на долгосрочную перспективу.

Также министр отметил, что завтра ожидается подписание стратегического документа по упрощению торговли, документов об упрощенном таможенном коридоре и грузоперевозках между странами-членами ОТГ.

Отметим, что в Самарканде проходит IX заседание Совета Организации тюркских государств, а 11 ноября в Самарканде состоится Саммит глав государств стран-членов ОТГ.