Предприниматели в Карабахе получат льготы

Субъекты предпринимательства на освобожденных от оккупации территориях смогут воспользоваться налоговыми льготами.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Самира Мусаева на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По ее словам, налогоплательщики, которые будут приняты на учет на освобожденных территориях, смогут воспользоваться льготами по имущественному и земельному налогам на десятилетний период.

"Это также включает в себя внереализационные доходы. Импорт сырья по отраслям производства также освобождается от налогов сроком на 10 лет. Кроме того, с учетом туристического потенциала освобожденных от оккупации территорий, помимо льгот по налогам на имущество и землю, планируется возврат НДС в размере 30 процентов", - сказала Мусаева.