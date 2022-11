Эверетт, Вашингтон /Баку, Азербайджан, 10 ноября 2022 г. - Silk Way West Airlines, подписывая соглашение на увеличение грузоподъемности в будущем, демонстрирует, что не намерен снижать свои впечатляющие темпы роста. Азербайджанский грузовой перевозчик подписал с компанией Boeing соглашение на закуп двух современных самолетов Боинг 777-8F с опцией приобретения еще двух самолетов той же модели, сообщили обе компании сегодня на церемонии подписания соглашения в Эверетте, штат Вашингтон. Согласно договоренности, поставки самолетов запланированы на 2029 и 2030 годы.

Silk Way West Airlines является первым заказчиком новейшего в отрасли, самого мощного и экономичного двухдвигательного грузового воздушного судна во всем Центрально-Азиатском регионе. Самолет может перевозить более 118 тонн груза при дальности полета более 9200 км. Благодаря передовым технологиям, новым двигателям GE9X и конструкции крыла из композитных материалов, Боинг 777-8F предлагает на 30% более высокую эффективность использования топлива и уровень выбросов, а также на 25% более низкие эксплуатационные расходы на тонну. В результате новые самолеты внесут важный вклад в достижение целей авиакомпании в области устойчивого развития.

Эта инвестиция не только позволит Silk Way West Airlines, обслуживающей 40 направлений по всему миру, еще больше расширить свою международную сеть и удовлетворить растущий спрос на грузовые перевозки, но также укрепит положение Баку в качестве ключевого международного грузового узла. Столица Азербайджана приобретает все большую значимость для Среднего коридора, связывающего Европу и Западное полушарие с Азией через Каспийский регион.

Еще в апреле 2021 года грузовая авиакомпания подписала соглашение о покупке пяти самолетов Boeing 777F, задав тем самым курс на дальнейшее расширение флота. Теперь новые самолеты 777-8F дополняют планы развития флота Silk Way West Airlines, обеспечивая необходимую унификацию операций, усиливая долгосрочную стратегию устойчивого роста, а также позволяя азербайджанскому перевозчику постоянно улучшать обслуживание своих клиентов.

"Мы рады объявить об этом заказе с нашим давним партнером Boeing и стать одним из первых в мире заказчиков новейшего грузового самолета", - сказал Заур Ахундов, президент Silk Way Group. "В этом году Silk Way West Airlines отмечает свое 10-летие, и на протяжении всего этого времени мы эксплуатировали флот, состоящий исключительно из самолетов Boeing. Сегодняшнее соглашение отражает наши постоянные инвестиции в лидирующие на рынке грузовые самолеты Boeing. Наши планы по обновлению флота помогут еще больше сократить наши эксплуатационные расходы и повысить эффективность использования топлива, а также сделать грузовые авиаперевозки в нашем регионе более устойчивыми".

"Принимая во внимание устойчивый спрос на грузовые авиаперевозки, связанный с расширением электронной коммерции, а также со скоростью и надежностью авиаперевозок, компания Boeing ожидает, что к 2041 году мировой парк грузовых самолетов увеличится на 60%", - сказал Стэн Дил, президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes. "Мы гордимся тем, что продукция Boeing, включая этот заказ на 777-8F, продолжает стимулировать планы расширения Silk Way West Airlines и помогает реализовать стремление превратить Баку в глобальный грузовой узел".

О компании Silk Way West Airlines

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines выполняет сотни рейсов по всему миру в месяц посредством флота из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines подписала с Boeing соглашение о стратегическом расширении флота на закуп пяти современных самолетов 777F. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Южнокорейский аэропорт Инчхон удостоил Silk Way West Airlines престижной награды "Грузовая авиакомпания 2020 года".

О компании Boeing

Являясь ведущей мировой аэрокосмической компанией, Boeing разрабатывает, производит, предоставляет услуги и системы для эксплуатации и технического обслуживания гражданских самолетов, космических кораблей, продукции оборонного назначения для заказчиков в более чем 150 странах. Будучи крупнейшим экспортером США, компания эффективно использует потенциал международной сети поставщиков для укрепления сотрудничества в области экономики, устойчивого развития и поддержки местных сообществ. Сотрудники Boeing привержены внедрению инноваций и ценностям компании: безопасности, качеству и прозрачности ведения бизнеса. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте www.boeing.com.