Азербайджанские предприниматели приглашаются на выставку "AYSAF-2022"

16-19 ноября в Стамбуле пройдет выставка обуви и кожаных изделий - "AYSAF-2022".

Как сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса, в выставке примут участие местные и международные компании, занимающиеся производством обуви.

На выставке, в которой планируется участие более 300 компаний из более 80 стран, будут представлены современные технологии по производству обуви, продукция, состоятся деловые встречи между предпринимателями. Азербайджанские предприниматели, желающие принять участие в выставке, могут ознакомиться с более подробной информацией о ней по ссылке.