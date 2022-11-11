https://news.day.az/economy/1510593.html Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства - Микаил Джаббаров
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства - Микаил Джаббаров
Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит ООО "Fruit Aqro".
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.
"Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготный кредит на сумму 1,05 миллиона манатов ООО "Fruit Aqro" на реализацию проекта по развитию интенсивного садоводства в Самухском районе. В результате реализации проекта будет создано более 50 рабочих мест", - говорится в публикации.
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