Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит ООО "Fruit Aqro".

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготный кредит на сумму 1,05 миллиона манатов ООО "Fruit Aqro" на реализацию проекта по развитию интенсивного садоводства в Самухском районе. В результате реализации проекта будет создано более 50 рабочих мест", - говорится в публикации.