В Азербайджане могут быть введены налоговые льготы на рынке акций

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ведет переговоры с государственными структурами о применении налоговых льгот на рынке акций.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на видеоконференции, посвященной "Дню эмитента", организованной Бакинской фондовой биржей, заместитель директора Департамента надзора за рынками капитала Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Исмаилов.

По его словам, в будущем банки смогут более активно участвовать в рынке капитала.

"После того, как работа над этим будет завершена, мы сможем увидеть положительное развитие и на рынке акций", - сказал Исмаилов.