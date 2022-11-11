Как усилить эффективность работы рынка капитала в Азербайджане?

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создает специальную платформу для более гибкого финансирования компаний с рынка капитала.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на видеоконференции, посвященной "Дню эмитента", организованной Бакинской фондовой биржей, заместитель директора Департамента надзора за рынками капитала Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Исмаилов.

"Платформу планируется запустить не позднее конца этого месяца. Компании, желающие получить финансирование через ценные бумаги, смогут в электронном виде обратиться как в ЦБА, ЗАО "Бакинская фондовая биржа", так и в Национальный депозитарный центр Азербайджана", - сказал Исмаилов.

По его словам, рынок капитала в Азербайджане создает возможность привлечения средств только для финансового сектора.

"У реального сектора ограниченное участие на этом рынке. Если участие других компаний на рынке капитала увеличится, рынок может работать более эффективно и результативно", - добавил Исмаилов.