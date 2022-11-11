Сколько средств выделят на обеспечение жильем военнослужащих?

Из государственного бюджета Азербайджана на 2023 год предусмотрено выделение 35 миллионов манатов на обеспечение жильем военнослужащих.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Министр отметил, что в государственном бюджете на 2023 год нашли отражение такие стратегические вызовы, как усиление обороноспособности Азербайджана, развитие Карабаха и Восточного Зангезура, "Большое возвращение" на освобожденные территории.

Шарифов отметил, что укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности страны остаются основными приоритетными направлениями расходов государственного бюджета. В государственном бюджете на 2023 год на эти цели предусмотрены 5,3 миллиарда манатов, что на 17,1 процента больше, чем в 2021 году.

Напомним, что законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" поступил в Милли Меджлис 24 октября.

В проекте прогнозируются доходы государственного бюджета на 2023 год в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, являясь самым высоким показателем за всю историю страны.

Учитывая волатильность цен на нефть на товарных рынках, при подготовке государственного бюджета на 2023 год на основе более осторожного подхода цена барреля нефти была принята равной 50 долларам США.

Как и в предыдущие годы, государственный бюджет на 2023 год является социально ориентированным. В 2023 году на социальную сферу предусмотрено направить 15,2 миллиарда манатов, что на 1,3 миллиарда манатов, или 9,3 процента больше, чем в 2022 году. В следующем году предел критерия нуждаемости увеличится на 23 процента по сравнению с 2022 годом и составит 246 манатов. Таким образом, в 2023 году пределы прожиточного минимума и критерия нуждаемости будут уравнены по всей стране. В государственном бюджете на 2023 год предусмотрены расходы на сферу образования в размере 4,4 миллиарда манатов, что больше по сравнению с 2022 годом на 536,5 миллиона манатов, или 13,8 процента, а по сравнению с показателем 2021 года - на 1,3 миллиарда манатов, или 42,4 процента.

Для надежного и устойчивого обеспечения продовольственной безопасности страны, увеличения бюджетных ресурсов, стимулирования аграрного сектора, развития ведущих отраслей сельского хозяйства в государственном бюджете 2023 года предусмотрены средства в размере 1,2 миллиарда манатов. Это на 20,5 процента больше, чем в 2022 году, и на 32 процента больше, чем в 2021 году.

В проекте бюджета с учетом динамики роста в мире цен на ряд продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса населения прогнозируются средства на меры обеспечения продовольственной безопасности в Азербайджане в размере 625,2 миллиона манатов, что на 38,6 процента больше, чем в 2022 году.