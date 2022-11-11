В 2023 году Азербайджан укрепит свой статус социально ориентированного государства

Согласно проекту государственного бюджета на 2023 год, госбюджет будущего года останется социально ориентированным. В 2023 году на социальную сферу будет направлено 15,2 миллиарда манатов, что на 9,3 процента больше, чем в 2022 году. В Азербайджане также будет повышен предел критерия нуждаемости он увеличится на 23 процента и составит 246 манатов. То есть, в следующем году пределы прожиточного минимума и критерия нуждаемости будут уравнены.

В Азербайджане уже установились тренды на приоритет социально ориентированной политики управления. И это крайне важно, потому что позитивный опыт экономически развитых и передовых стран мира позволяет говорить о том, что именно приоритет социальной политики является показателем высокого уровня конкурентоспособности в плане реализации социально-экономической политики.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты населения Эльшад Мамедов.

По его словам, отрадно, что благодаря политической воле Президента Ильхама Алиева, уже в течение четырех лет в стране реализуются крупные социальные пакеты, направленные на поддержку широких слоев населения страны. И 2022 год в этом плане стал годом продолжения социально ориентированной политики, годом констатации устойчивости реализующихся социально значимых реформ.

"Уже с начала года были реализованы решения по повышению минимального размера оплаты труда, минимальной пенсии, и в середине года мы стали свидетелями весьма знакового решения о выплатах участникам Первой карабахской войны. Эти выплаты имеют большое значение в плане обеспечения социальной и политической стабильности в стране, потому что такого рода решения, конечно же, благосклонно воспринимаются общественным мнением и говорят о том, что государство всегда должно находиться рядом с народом, рядом с широкими слоями населения. И нет сомнения, что такого рода решения позволяют говорить о том, что в нашей стране это происходит именно так. Кроме того, это решение имеет и сугубо экономический эффект, потому что прирост покупательной способности населения и следующий за ним прирост покупательной способности на потребительском рынке - это всегда стимулирование активности на экономическом поле", - сказал экономист.

Все это, отметил Мамедов, становится возможным благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева, эффективной деятельности государственных структур, ответственных за реализацию политики в сфере труда и соцзащиты. Обеспечение прозрачности и эффективности в деятельности руководства Минтруда и соцзащиты очень весомо повлияло в положительном ключе на те формирующиеся тренды, свидетелями которых мы становимся в сфере реализации социально ориентированной политики управления в стране, считает наш собеседник.

По мнению Эльшада Мамедова, в 2023 году можно ожидать продолжения последовательной государственной политики, направленной на социально значимые реформы. Принимая во внимание внешнее давление, внешние риски и вызовы и прирост инфляции, в стране будут повышены пенсии, заработные платы. "Пока рано говорить о конкретных цифрах, но я более чем уверен, что в 2023 году будет еще более значимый в денежном выражении прирост как по пенсиям, так и по зарплатам. Думаю, повышение коснется и социальных выплат. В целом мы видим, что благодаря реализации под руководством главы государства, социально-ориентированных реформ, Азербайджан весьма устойчиво закрепляет свои позиции как страна, осуществляющая масштабные реформы социальной значимости", - сказал наш собеседник.

Экономист также высоко оценил эффективную деятельность в социальной сфере в плане гибкости и быстроты принимаемых решений. Очень отрадно, что огромный блок вопросов в этой сфере реализуется проактивно, то есть реализация соответствующих технологических решений позволяет осуществлять социальную политику без непосредственного обращения граждан в соответствующие структуры. Кроме того, реализация осуществляется на основе высокотехнологичных решений, подчеркнул Мамедов.

"Думаю, что в будущем году мы станем свидетелями повышения доли электронных услуг в сфере социальной защиты. Кроме того, укрепление социального направления, реализации услуг в сфере социальной защиты будут одним из несомненных приоритетов в плане управления государственной системой страны", - резюмировал глава Общественного совета при Минтруда.

Лейла Таривердиева