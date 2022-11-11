Есть особое поручение Президента Ильхама Алиева по снижению зависимости от импорта пшеницы - Самир Шарифов
Есть особое поручение Президента Ильхама Алиева по снижению зависимости страны от импорта пшеницы и начата конкретная работа в этом направлении.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".
По его словам, ведется работа по созданию соответствующих резервов в сферах, которые считаются стратегическими.
"В связи с этим существует специальная программа. В то же время ведется работа по обновлению продовольственных резервов", - сказал Шарифов.
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