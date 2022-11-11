https://news.day.az/economy/1510688.html Эти автомобили освободят от таможенной пошлины
Эти автомобили освободят от таможенной пошлины
Легковые электромобили, срок выпуска которых составляет до 3 лет, освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в постановлении Кабинета министров.
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