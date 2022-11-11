https://news.day.az/economy/1510723.html "Азеришыг" проводит работы для энергоснабжения воинской части в Кяльбаджаре - ВИДЕО
"Азеришыг" проводит работы для энергоснабжения воинской части в Кяльбаджаре - ВИДЕО
ОАО "Азеришыг" прокладывает линию электропередачи 35 кВ в районе села Алагёлляр Кяльбаджарского района.
Как сообщает в пятницу Day.Az, прокладка линии протяженностью 22 километра осуществляется для энергоснабжения №-ской воинской части.
Согласно информации, также уже установлены два трансформатора мощностью 250 кВА.
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