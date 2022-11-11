"Азеришыг" проводит работы для энергоснабжения воинской части в Кяльбаджаре

Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в комплексе "Вечный город" в Самарканде, где были представлены фольклорные выступления стран-членов Организации тюркских государств - ФОТО - ВИДЕО

10 ноября 23:16 (UTC+04), Официальная хроника 17 020