https://news.day.az/economy/1511229.html Новый терминал сыпучих грузов Бакинского порта увеличит мощности перевалки - Кямран Джалилли
Новый терминал сыпучих грузов Бакинского порта увеличит мощности перевалки - Кямран Джалилли
Строительство терминала сыпучих грузов увеличит мощности перевалки с 200 тонн до 600 тонн в час.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, сказал начальник основного терминала Бакинского порта Кямран Джалилли.
По его словам, терминал сыпучих грузов планируется сдать в эксплуатацию в начале 2023 года.
"Сыпучие грузы в основном поступают в Азербайджан из Туркменистана, Казахстана и других стран и отправляются в страны ЕС", - сказал Джалилли.
Он добавил, что годовая мощность перевалки сыпучих грузов после ввода в эксплуатацию этого терминала составит три миллиона тонн.
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