https://news.day.az/economy/1511244.html Названа мощность перевалки Ro-Ro-терминала Бакинского порта
Названа мощность перевалки Ro-Ro-терминала Бакинского порта
Мощность перевалки Ro-Ro-терминала Бакинского порта составляет свыше шести миллионов тонн в год.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал начальник Ro-Ro-терминала Бакинского порта Руфат Хагвердиев.
По его словам, на терминале осуществляется перевалка колесной техники и железнодорожных вагонов.
"В среднем одно судно способно перевозить 180 легковых автомобилей или до 60 грузовых автомобилей", - сказал он.
Хагвердиев добавил, что перевалка осуществляется в основном из стран Центральной Азии в Европу.
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