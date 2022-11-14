https://news.day.az/economy/1511245.html Еще одна компания получила статус резидента Агдамского промпарка - Микаил Джаббаров - ФОТО
Еще одна компания получила статус резидента Агдамского промпарка - Микаил Джаббаров - ФОТО
ООО "NN-Tel Group" присвоен статус резидента Агдамского промышленного парка при министерстве экономики Азербайджана.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
На предприятии инвестиционной стоимостью 1,3 миллиона манатов планируется создать завод по производству кровельных покрытий, говорится в публикации.
Отметим, что в настоящее время в Агдамском промышленном парке действуют 12 резидентов.
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