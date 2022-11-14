Еще одна компания получила статус резидента Агдамского промпарка

ООО "NN-Tel Group" присвоен статус резидента Агдамского промышленного парка при министерстве экономики Азербайджана.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

На предприятии инвестиционной стоимостью 1,3 миллиона манатов планируется создать завод по производству кровельных покрытий, говорится в публикации.

Отметим, что в настоящее время в Агдамском промышленном парке действуют 12 резидентов.