Средний коридор дает возможность развивать перевозки на фоне геополитических потрясений

Средний коридор дает хорошую возможность развивать сухопутные перевозки, учитывая геополитическую ситуацию в мире.

Об этом в интервью португальской газете "Diário de Notícias" сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, передает в понедельник Day.Az.

По его словам, Китай является одним из основных партнеров Казахстана - по объему торговли он занимает второе место после России.

"Европейский Союз, состоящий из 27 государств, является нашим крупнейшим торговым партнером и инвестором, но если говорить о странах, то на первом месте стоит Россия, а сразу за ней идет Китай, который также становится одним из крупнейших инвесторов, и который вкладывает много средств не только в энергетику, но и в такие области, как строительство, машиностроение и промышленность", - сказал Василенко.

Он отметил, что именно в Астане, столице, в сентябре 2013 года, ровно девять лет назад, Президент Си объявил о Новом Шелковом пути.

"Конечно, Казахстан является первой страной на пути Китая в Европу и ключевой частью нашего собственного видения восстановления Шелкового пути прошлого, который вновь соединит Европу и Азию по суше. Несомненно, Португалия - морская страна с огромной историей, открывшая мировое кругосветное плавание благодаря Васко да Гама и Магеллану - что, кстати, привело к окончательному упадку Шелкового пути", - сказал замминистра.

Он отметил, что сейчас морская торговля также огромна, и нельзя претендовать на то, чтобы конкурировать с объемом товаров, которые перевозятся из Китая в Европу по морю.

"Но есть действительно хорошая возможность, учитывая геополитические потрясения, развивать сухопутные перевозки из Китая через Казахстан и через так называемый Средний коридор, который проходит не только через Китай и Казахстан, но и через Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Черное море и Восточную Европу. Я должен добавить, что в течение десяти лет три страны - Казахстан, Россия и Беларусь - очень хорошо работали над созданием маршрута Северный Китай - Европа, но теперь нам становится очевидно, что существует большая потребность в разнообразии", - подытожил Василенко.