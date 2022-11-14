Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта

Необходимо ускорение расширения мощностей перевалки Бакинского порта.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли.

По его словам, приступить ко второй фазе строительства порта планируется в 2023 году.

"Вторая фаза предусматривает увеличение объема перевалки грузов до 25 миллионов тонн в год и 500 тысяч TEU-контейнеров. Уже ведутся работы по строительству терминала минеральных удобрений годовой мощностью перевалки до трех миллионов тонн. Кроме того, идет работа по проектированию терминала перевалки сыпучих грузов", - отметил Гасанли.