https://news.day.az/economy/1511269.html Зангезурский коридор сократит время перевалки грузов из Китая в Европу - Худаяр Гасанли
Зангезурский коридор сократит время перевалки грузов из Китая в Европу - Худаяр Гасанли
Запуск Зангезурского коридора сократит время перевалки грузов из Китая в Европу до двух недель.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли.
По его словам, запуск Зангезурского коридора значительно снизит и стоимость перевозки грузов.
"Также Зангезурский коридор откроет новые рынки для Азербайджана, в том числе транзит грузов в направлении Африки", - добавил Гасанли.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре