На фоне пандемии и геополитической ситуации Средний коридор играет большую роль в транспортировке грузов из Китая в Европу через территории стран-участниц Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал логистический директор группы компаний Albayrak Харун Ончу.

По его словам, геоэкономические изменения и нынешние реалии требуют создания новых, альтернативных маршрутов.

"Инвестиции Albayrak в Бакинский порт являются важными с точки зрения расширения транзитных возможностей порта, в частности совместная работа Albayrak и Бакинского порта сократит время ожидания, повысит эффективность Среднего коридора, увеличит количество судов", - сказал он.

Ончу подчеркнул, что Albayrak инвестирует в реализацию двух проектов в Бакинском порту на сумму 30 миллионов долларов.

"Инвестиции в строительство терминала минеральных удобрений позволят Азербайджану удовлетворить потребности в оперативной перевалке этого вида грузов в другие страны. Запустить этот терминал планируется к концу первого квартала 2023 года", - добавил он.