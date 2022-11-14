Подписан документ о сотрудничестве между Азербайджаном и ЮНИДО

Состоялось подписание документа в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО).

Как передает в понедельник Day.Az, об этом на своей странице в Twitter сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, документ нацелен на укрепление сотрудничества между Азербайджаном и ООН.

"Подписание документа о сотрудничестве на 2022-2026 годы между правительством Азербайджана и ЮНИДО будет способствовать укреплению сотрудничества и внедрению механизмов, служащих целям устойчивого развития в нашей стране", - отмечает министр.