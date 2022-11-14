CityNet, всегда отличающийся высокоскоростным интернетом и качественными ТВ-услугами, теперь, благодаря новым продуктам, предлагает своим абонентам еще более высокую скорость и качество услуг.

С обновленными и состоящими из трех тарифных пакетов продуктами CityNet начинает предоставлять абонентам более скоростные и выгодные услуги.

В первом тарифном пакете абоненты смогут получить интернет со скоростью 40 Мбит/с всего за 17,99 АЗН.

Во втором тарифном пакете, отражающем в себе как интернет, так и ТВ-услуги, абонентам всего за 27,99 АЗН предлагается интернет со скоростью 50 Мбит/с и 240 ТВ-каналов.

Третий тарифный пакет, который состот из трех услуг, - интернет со скоростью 100 Мбит/с, 240 ТВ-каналов и услуга линии домашнего телефона предлагаются абонентам всего за 37,99 маната.

Таким образом, CityNet, целью которого является обеспечение абонентов более высокоскоростным интернет-сервисом, повышение удовлетворенности клиентов, а также увеличение качества предоставляемых услуг, создает более упрощенные и превосходные возможности для абонентов всего в трех тарифных пакетах вместо девяти. Стоит отметить, что CityNet представляет новые продукты своим абонентам с этого месяца.

CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, услугу линии домашнего телефона и цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 HD-каналов). Услуга установки предоставляется абонентам в течение 24 часов. Проверить наличие услуги можно по любому адресу на сайте компании или позвонив в колл-цент. По вопросам подключения, новых и существующих кампаний и тарифов, а также технической поддержки достаточно обращаться по телефонам *1177 и (012) 5377777. Для подключения к услугам СityNet достаточно позвонить в колл-центр и оформить заказ. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте www.citynet.az.