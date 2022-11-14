https://news.day.az/economy/1511402.html Азербайджан и Всемирный банк обсудили реализацию совместных проектов
Азербайджан и Всемирный банк обсудили реализацию совместных проектов
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главой представительства Всемирного банка в стране Сарой Майкл.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, говорится в публикации министра в Twitter.
"На встрече мы обсудили плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирным банком, реализацию совместных проектов, новые инициативы и перспективы", - говорится в публикации.
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