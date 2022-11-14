Азербайджан и Всемирный банк обсудили реализацию совместных проектов

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главой представительства Всемирного банка в стране Сарой Майкл.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, говорится в публикации министра в Twitter.

"На встрече мы обсудили плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирным банком, реализацию совместных проектов, новые инициативы и перспективы", - говорится в публикации.