Азербайджан может сыграть значительную роль в обеспечении энергобезопасности ЕС в ближайшие годы

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан может сыграть значительную роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС в ближайшие годы.

Об этом сказал Trend во вторник аналитик-исследователь европейского аналитического центра Bruegel Джованни Сгараватти, передает Day.Az.

По словам исследователя, усиление солидарности за счет улучшения координации закупок газа посредством двусторонних соглашений об обмене газом между странами ЕС в случае чрезвычайной ситуации и возобновление внимания по вопросу снижения спроса и повышению энергоэффективности зданий - все это позитивные явления.

"Создание временного динамичного ценового коридора еще не было детализировано, но, насколько я понимаю, идея заключается в установлении максимальной цены, по которой могут осуществляться сделки по природному газу на спотовых рынках TTF. В связи с понятием "динамичный" я бы ожидал, что ценовой коридор будет варьировать в зависимости от цены на другие сорта (например, азиатский). Под "коридором", я полагаю, подразумевается, что другие центры торговли газом в ЕС будут привязаны к "скорректированной" спотовой цене TTF (установленной в Нидерландах). Думаю, что как только концепция динамичного ценового коридора будет согласована, перед торговыми площадками встанет задача его реализации", - сказал он.

Как отметил Сгараватти, не ожидается, что эти новые меры каким-либо существенным образом повлияют на поставки из Азербайджана. В то же время Азербайджан может сыграть значительную роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС на ближайшие годы, добавил он.

Цитируя Еврокомиссию, аналитик сказал, что хорошо, что "эта мера должна допускать внебиржевые сделки с газом, не влиять на безопасность поставок газа в ЕС и потоки внутри ЕС, не приводить к увеличению потребления газа и не влиять на стабильность и упорядоченное функционирование рынков энергетических деривативов".

"Итак, я ожидаю, что инструмент будет разработан таким образом, чтобы не усугублять кризис ни для одной страны ЕС. Однако те, кто наиболее активно выступает против этого, - это страны, безопасность поставок которых еще не вполне ясна без российского природного газа и у которых достаточно бюджетных возможностей, чтобы иметь возможность использовать сигнал рыночной цены для получения природного газа, необходимого для удовлетворения их внутреннего спроса. Вот почему Германии, похоже, не слишком нравится эта система, в то время как Италия была решительным сторонником", - пояснил он.