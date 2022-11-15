В будущем в цифровизацию будут инвестированы триллионы долларов

Будущее в развитии бизнеса за цифровизацией.

Об этом сказал во вторник на международном мероприятии Baku CEO Summit партнер McKinsey & Company Мурат Гюрсой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в будущем в сектор цифровизации будут инвестированы триллионы долларов.

"Вторым важным фактором является устойчивое развитие бизнеса. Конечно, и в этом направлении цифровизация будет играть большую роль. Также в McKinsey прогнозируют, что рынок труда будет подвержен глобальным изменениям. С глобальной точки зрения, бизнес работает над созданием таких программ трудовых отношений, которые направлены на предотвращение текучки кадров", - сказал Гюрсой.