Госагентство занятости работает над цифровизацией в сфере трудовых отношений

Государственное агентство занятости работает над цифровизацией в сфере трудовых отношений.

Об этом сказал во вторник на международном мероприятии Baku CEO Summit председатель правления госагентства Мустафа Аббасбейли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, госагентство нацелено на цифровизацию в сфере трудовых отношений не только между крупными предприятиями и работниками, но и между малым бизнесом и его сотрудниками.

"Наша цель на сегодняшний день заключается в создании новых инструментов трудовых отношений, использовании инновационных методов взаимодействия", - добавил Аббасбейли.