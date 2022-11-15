https://news.day.az/economy/1511511.html Важное решение в связи с тайным снятием средств с банковских карт
Важное решение в связи с тайным снятием средств с банковских карт
Тайное снятие средств с банковских карт будет считаться кражей, а не мошенничеством.
Как сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе Конституционного суда Азербайджана, данное постановление было принято на очередном заседании Пленума Конституционного суда под председательством Фархада Абдуллаева.
На заседании на основании обращения Гянджинского Апелляционного суда было принято решение о рассмотрении статей 177 и 178 Уголовного кодекса АР в части I статьи 25 Конституции Азербайджанской Республики и статей 318 и 391.8-1 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.
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