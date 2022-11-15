Важное решение в связи с тайным снятием средств с банковских карт

Тайное снятие средств с банковских карт будет считаться кражей, а не мошенничеством.

Как сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе Конституционного суда Азербайджана, данное постановление было принято на очередном заседании Пленума Конституционного суда под председательством Фархада Абдуллаева.

На заседании на основании обращения Гянджинского Апелляционного суда было принято решение о рассмотрении статей 177 и 178 Уголовного кодекса АР в части I статьи 25 Конституции Азербайджанской Республики и статей 318 и 391.8-1 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.