Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан

В период с 28 по 30 ноября делегация Новгородской области РФ планирует посетить Азербайджан с бизнес-миссией.

Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на российские СМИ, об этом сказала заместитель директора Новгородского центра поддержки экспорта Дарья Янвельдт.

"Мы впервые организуем бизнес-миссию в Азербайджан. Поездке предшествует большая работа. Так, специалисты нашего центра узнали, какие новгородские товары могут быть интересны азербайджанской стороне. Кроме того, мы заранее подбираем для наших предпринимателей потенциальных партнеров. Надеемся, что визит будет продуктивным", - подчеркнула Янвельдт, слова которой приводятся в сообщении.

По словам министра инвестиционной политики Новгородской области Дениса Носачева, в 2021 году Новгородская область экспортировала продукцию в Азербайджан на сумму 4,9 миллиона долларов, что на 11 процентов больше по сравнению с 2020 годом.

"В этом году, по итогам девяти месяцев, стоимость экспорта новгородской продукции в Азербайджан составила 10,5 миллиона долларов. Это обусловлено возобновлением поставок удобрений, а также заметным увеличением стоимости экспорта древесины и деревянных изделий", - отметил Носачев.