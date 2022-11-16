Албания нуждается в азербайджанском газе

Источник: Агентство международной информации Trend

15 ноября состоялся государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Албанию, в ходе которого были определены контуры будущего плодотворного сотрудничества. Этот визит имеет особое значение на фоне нынешних геополитических изменений, которые сопровождаются экономическими катаклизмами и влияют на страны Европы, и в частности Балканы, где находится Албания.

В ходе визита были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, в том числе вопрос энергосотрудничества, который является, вероятно, наиболее важной темой для Албании, через территорию которой проходит европейская часть приобретающего все большее значение Южного газового коридора. Тем не менее, на данный момент Албания не получает азербайджанский газ из-за отсутствия необходимой для этого инфраструктуры. Албания намерена соединить Влерскую ТЭС с TAP через газопровод, а также через терминал СПГ для повышения энергетической безопасности страны и региона. Как недавно говорилось в отчете Еврокомиссии, подключение Албании к региональным газопроводам, таким как Трансадриатический трубопровод и Ионическо-Адриатический трубопровод, повысит энергетическую безопасность региона.

"Это поможет развитию проектов Трансъевропейской энергетической сети (TEN-E). Подписанное в июле 2021 года соглашение о строительстве пункта выхода TAP в Фиери является ключевым для развития газового рынка в Албании", - говорилось в отчете.

К слову, о проекте Ионическо-Адриатического трубопровода: планируемая мощность прокачки IAP составляет пять миллиардов кубометров природного газа в год. Албания получит примерно один миллиард кубометров, Монтенегро - полмиллиарда, Босния и Герцеговина - один миллиард кубометров. Хорватия получит около 2,5 миллиарда кубометров газа в год для собственных нужд и нужд стран Центральной и Восточной Европы.

Как сказала в среду экономист Венского института международных экономических исследований Исильда Мара, поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) помогли бы Албании справиться с ее энергетическими потребностями, передает Day.Az.

"Трансадриатический трубопровод, по которому газ из Азербайджана транспортируется в Италию, пересекает Албанию на протяжении более 200 км, но до сих пор Албания не является частью какого-либо соглашения о доступе к азербайджанскому газу. Поэтому любое энергетическое сотрудничество Албании с Азербайджаном, в частности связанное с поставками газа по ТАР, помогло бы Албании справиться с ее энергетическими потребностями", - сказала она.

Исильда Мара отметила, что Албания в основном полагается на гидроэнергетику для производства электроэнергии.

"Недавно был запущен ряд энергетических проектов, таких как солнечные электростанции, но до начала производства пройдет еще несколько лет. Таким образом, источники энергии не диверсифицированы, а зависимость от импорта оценивается примерно в 30%. Безусловно, азербайджанский газ мог бы стать еще одним источником, который помог бы Албании быть менее подверженной нехватке производства электроэнергии, особенно если страна страдает от продолжительных периодов засухи (все более частых в последние годы)", - считает экономист.

Говоря о других потенциальных сферах для развития сотрудничества между двумя странами, Исильда Мара подчеркнула, что, вероятно, азербайджанские инвесторы могли бы найти хорошие возможности для инвестиций и в других областях в Албании, таких как туризм, который стал весьма многообещающим в последние годы.

"Услуги ИКТ могут быть еще одной перспективной сферой. Многие высококвалифицированные местные специалисты предлагают ИКТ-услуги в режиме онлайн иностранным компаниям в ЕС, а также во всем мире",- отметила она.

Итак, можно с уверенностью сказать, что в отношениях между Азербайджаном и Албанией открывается новая страница, взаимодействие наполняется новым содержанием. Учитывая масштабы проектов, реализуемых Азербайджаном, и интерес Албании к данным проектам, это сотрудничество принесет выгоду не только обеим странам, но и всему Балканскому региону.