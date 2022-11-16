АБР может выделить дополнительные кредиты Азербайджану

Азиатский банк развития (АБР) может выделить дополнительные кредиты для развития энергетических проектов Азербайджана.

Об этом сказал в среду на 3-м финансовом и инвестиционном форуме специалист по инвестициям Азиатского банка развития Санан Шабанов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в этих целях с соответствующими структурами ведутся переговоры.

"Напомню, что для азербайджанского представительства Masdar был утвержден кредит на сумму свыше 20 миллионов долларов. Также ведутся работы по кредитованию других энергопроектов. Хочу отметить, что долю финансирования частного сектора в общем портфеле Азиатского банка планируется к 2025 году довести до порядка 30 процентов", - отметил специалист банка.

Шабанов сказал, что в Азербайджане с некоторыми предприятиями ведутся переговоры по эмиссии "зеленых" облигаций.

"Эмиссию "зеленых" облигаций впервые АБР запустил в Грузии. Аналогичную инициативу планируется реализовать и в Азербайджане", - подчеркнул специалист банка.