https://news.day.az/economy/1511828.html В Азербайджане создадут более двух тысяч новых рабочих мест - Микаил Джаббаров - ФОТО
В Азербайджане создадут более двух тысяч новых рабочих мест - Микаил Джаббаров - ФОТО
За 10 месяцев текущего года Фонд развития предпринимательства выделил для финансирования 2 195 проектов льготные кредиты на сумму 105,6 млн манатов.
Как передает Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Он отметил, что за счет выделенных кредитов предусматривается открытие 2 320 новых рабочих мест.
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