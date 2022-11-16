В Азербайджане создадут более двух тысяч новых рабочих мест

За 10 месяцев текущего года Фонд развития предпринимательства выделил для финансирования 2 195 проектов льготные кредиты на сумму 105,6 млн манатов.

Как передает Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что за счет выделенных кредитов предусматривается открытие 2 320 новых рабочих мест.