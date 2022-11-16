Микаил Джаббаров назвал объем выданных азербайджанским предпринимателям льготных кредитов

В рамках государственной поддержки частного сектора Фонд развития предпринимательства при минэкономики выдал предпринимателям в январе-октябре 2022 года кредиты на сумму 105,6 миллиона манатов, что на 44,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Эти средства будут направлены на реализацию 2 195 проектов. За счет этих средств ожидается создание около 2 320 новых рабочих мест", - говорится в публикации.

Отметим, что в 2022 году фонд планирует выдать субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 миллионов манатов.