Этих бизнесменов освободят от налоговых сборов

С первого января 2023 года бизнес-субъекты на освобожденных территориях Азербайджана будут полностью освобождены от налоговых сборов.

Об этом сказал в среду на 3-м финансовом и инвестиционном форуме начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Ниджат Иманов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также Иманов сказал, что на период 10 лет предприниматели на освобожденных территориях будут освобождены от налогов по облигациям.

По его словам, в Налоговый кодекс предусматривается внести 113 изменений: 26 направлений изменений приходятся на бизнес-сектор, 4 направления - на налоговые льготы по освобожденным территориям.

"Кроме того, предприниматели будут освобождены от земельного и подоходного налогов, а также НДС", - сказал Иманов.

Также, по его словам, в качестве поощрений планируется субсидировать сектор сельского хозяйства. Предпринимателей сельского хозяйства планируется освободить от налоговых льгот на недвижимость и землю на семь лет.

Иманов отметил также, что до первого января 2024 года планируется продлить срок налоговых льгот для оказания медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования.

Кроме того, по его словам, с 2023 года в Азербайджане лица с налоговой задолженностью смогут открывать банковские счета.