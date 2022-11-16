Директор инвестиционной компании Азербайджана о привлекательности криптовалюты

Рынок криптовалюты сформировал новый, временный, валютный рынок.

Об этом сказал в среду на финансовом и инвестиционном форуме директор инвестиционной компании AzFinance Интигам Сафаралиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, криптовалюта является не устойчивой и временной валютой.

"Курс криптовалюты резко меняется. С этой точки зрения, ее также можно считать рисковой. В небольшом количестве стран криптовалюта в той или иной степени развита и очень сложно говорить о будущем криптовалюты. Я не считаю, что эта валюта устойчива и может быть привлекательной для глобальных инвесторов", - добавил он.