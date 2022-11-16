https://news.day.az/economy/1511874.html Директор инвестиционной компании Азербайджана о привлекательности криптовалюты
Директор инвестиционной компании Азербайджана о привлекательности криптовалюты
Рынок криптовалюты сформировал новый, временный, валютный рынок.
Об этом сказал в среду на финансовом и инвестиционном форуме директор инвестиционной компании AzFinance Интигам Сафаралиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, криптовалюта является не устойчивой и временной валютой.
"Курс криптовалюты резко меняется. С этой точки зрения, ее также можно считать рисковой. В небольшом количестве стран криптовалюта в той или иной степени развита и очень сложно говорить о будущем криптовалюты. Я не считаю, что эта валюта устойчива и может быть привлекательной для глобальных инвесторов", - добавил он.
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