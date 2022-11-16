Казахстан и Азербайджан стремятся развивать отношения в сферах энергетики и транспорта.

Об этом сказал в среду посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов на пресс конференции, посвященной предстоящим президентским выборам в Казахстане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Расширение пропускной способности Транскаспийского коридора, развитие оптоволоконной связи по дну Каспийского моря, так называемого "цифрового Шелкового пути", а также расширение сотрудничества в нефтяном секторе являются одними из главных приоритетов в сотрудничестве между нашими странами", - сказал он.

По словам посла, Азербайджан и Казахстан достигли значительных результатов в экономических связях и имеют большой потенциал для их дальнейшего расширения.