Продолжается строительство узловой подстанции «Лачин»

Ускоренными темпами продолжается строительство 110/35/10-киловольтной узловой подстанции "Лачин", фундамент которой был заложен при участии главы государства 21 сентября.

Как сообщили в среду Day.Az в "Азерэнержи", хотя прошло менее 2 месяцев, большая часть работ на подстанции, которая строится "Азерэнержи", завершена.

На подстанции установлены трансформаторы, завершена большая часть работ на открытом распределительном участке, быстрыми темпами продолжается строительство диспетчерского пункта и инженерного общежития. В то же время завершены работы на высоковольтной линии электропередачи 110 кВ от ГЭС "Гюлебирд" до новой подстанции. Подстанция города Лачин, которая будет служить узловой подстанцией, будет соединена с подстанциями "Шукюрбейли", "Джебраил", "Зангилан", "Губадлы" с восточной стороны, "Дашкесан", "Кельбаджар", "Горчу" - с западной стороны, и наконец, "Шуша" и "Физули" - в центральной части с помощью двухцепных линий электропередачи 110 кВ. При этом будет создана кольцевая схема электроснабжения 110 кВ Карабаха и Восточного Зангезура. Это обеспечит бесперебойное энергоснабжение освобожденных от оккупации территорий.

Следует отметить, что завершены работы на подстанции "Горчу", построенной "Азерэнержи" в другом направлении в Лачинском районе, а также работы на двухцепной линии электропередачи 110 кВ от Кельбаджара до Горчу.