К 2026 г. в Карабахе будет создана газораспределительная сеть

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана к 2026 году будет создана газораспределительная сеть.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, утвержденной распоряжением главы государства.

Согласно Плану мероприятий, в 2022-2026 годах в соответствии с документами территориального планирования предусмотрено строительство газораспределительной сети в населенных пунктах Шушинского, Ходжавендского, Агдамского, Физулинского, Зангиланского, Кяльбаджарского, Лачинского, Губадлинского, Джебраильского, Тертерского и Ходжалинского районов.