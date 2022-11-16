В Карабахе будут выдаваться ипотечные кредиты для продажи жилья

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в течение 2022-2026 годов будет обеспечено привлечение частных инвестиций в строительство населенных пунктов и создание государственно-частного партнерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики.

Согласно документу, Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом и Государственным агентством жилищного строительства будет поддержана продажа жилых площадей посредством ипотечного кредитования, расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов, занимающихся строительством жилых помещений, а также производством строительных материалов.

Для этого с принятием соответствующих законодательных актов будут пересмотрены условия механизма ипотечного кредитования для приобретения жилой площади (соотношение кредита к залогу, дохода к долгу и т.д.), усовершенствован механизм гарантирования кредитов, полученных предпринимателями от уполномоченных банков в манатах, будет предоставлена субсидия на часть начисленных процентов по кредитам, полученным под гарантию Фонда.