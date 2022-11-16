https://news.day.az/economy/1511972.html К 2025 году будет построен газопровод Агдам-Ханкенди
К 2025 году будет построен газопровод Агдам-Ханкенди
Азербайджан до 2025 года построит газопровод Агдам-Ханкенди.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики
Согласно документу, к 2025 году SOCAR должна обеспечить строительство газопровода Агдам-Ханкенди и ответвлений газопровода с установкой газорегулирующих пунктов.
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