К 2025 году будет построен газопровод Агдам-Ханкенди

Азербайджан до 2025 года построит газопровод Агдам-Ханкенди.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики

Согласно документу, к 2025 году SOCAR должна обеспечить строительство газопровода Агдам-Ханкенди и ответвлений газопровода с установкой газорегулирующих пунктов.