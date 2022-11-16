Стандарты институционального управления создают основу для укрепления роли SOFAZ в инвестполитике Азербайджана

Отражение стандартов институционального управления и подотчетности такого глобального учреждения, как Международный форум суверенных фондов (МФСФ), в деятельности Государственного нефтяного фонда Азербайджана, создает основу для укрепления роли фонда в инвестиционной политике страны и обеспечении макроэкономической стабильности.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) Исрафил Мамедов на медиа-брифинге, посвященном 14-му заседанию Международного форума суверенных фондов (МФСФ).

"Данный форум является успешной платформой для наглядной демонстрации крупным институциональным инвесторам долгосрочного потенциала развития и направлений развития страны в контексте видения до 2030 года и социально-экономической стратегии на 2022-2026 годы", - сказал Мамедов.

По его словам, в годовом заседании МФСФ, проходящем под председательством SOFAZ, принимают участие около 50 представителей более чем 35 финансовых институтов и институтов развития.

Отметим, что МФСФ был создан на заседании международной рабочей группы суверенных фондов, состоявшемся 5-6 апреля 2009 года. Первое официальное заседание форума состоялось в Баку 8-9 октября 2009 года.