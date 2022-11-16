Микаил Джаббаров об инвестициях в Агдамский промпарк и экономическую зону "Аразская долина"

За 10 месяцев текущего года в Агдамском промышленном парке и экономической зоне "Аразская долина" зарегистрированы 13 резидентов и три нерезидента.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров 16 ноября во время обсуждения государственного бюджета на 2023 год в Милли Меджлисе (парламент).

Министр также отметил, что общее количество рабочих мест, созданных благодаря реализации этих проектов, составит 950. В общей сложности в проекты планируется инвестировать 850 миллионов манатов, сказал Джаббаров.

По его словам, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана на сегодняшний день работы по электронному кадастровому учету выполнены на площади около 362 тысяч гектаров.