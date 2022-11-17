Словения рассматривает Южный газовый коридор как один из вариантов для импорта газа

Источник: Агентство международной информации Trend

Словения поддерживает все усилия, которые будут способствовать диверсификации источников поставок газа в Центральной и Юго-Восточной Европе, сказал в четверг Trend министр инфраструктуры Словении Боян Кумер, передает Day.Az.

Он отметил, что это особенно важно сейчас, в связи с ситуацией в Украине, поскольку Словения ищет альтернативные источники поставок газа.

"Поставка газа из Южного газового коридора, безусловно, является одним из вариантов для рассмотрения. Мы живем в неопределенное и сложное время. Ситуация в Украине заставила нас пересмотреть нашу стратегию импорта и потребления газа. Мы уже приняли меры по снижению потребления газа. Наш импорт газа остается стабильными, и до сих пор у нас не было резких перебоев с поставками. При этом мы также работаем над обеспечением поставок газа из альтернативных источников", - сказал министр.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.