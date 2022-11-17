Источник: Агентство международной информации Trend

Турецкий Albayrak Holdinq готов участвовать во второй фазе строительства Бакинского порта.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend в четверг региональный директор Albayrak Group в Азербайджане Харун Онджу.

По его словам, соответствующие переговоры между Albayrak и Бакинским портом уже ведутся.

"В этом направлении мы ведем переговоры, и при достижении взаимного соглашения средства Albayrak могут быть привлечены в расширение мощностей Бакинского порта в период второй фазы его строительства. Хочу также отметить, что Albayrak ведет тесное сотрудничество и с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана. В ближайшее время планируется реализовать с агентством совместный проект", - отметил он.

Онджу сообщил, что Albayrak и Бакинский порт на основе уже достигнутого партнерства планируют построить совместный терминал минеральных удобрений.

"Также в соответствии с достигнутым соглашением Albayrak будет управлять операционными процессами Ro-Ro, контейнерного и основного терминалов. Хочу отметить, что на первом этапе сотрудничества с Бакинским портом мы сформировали инвестиционный бюджет в 30 миллионов долларов. Четыре миллиона долларов направлены на создание в Бакинском порту мобильного крана перевалки контейнеров. Конечно, наши инвестиции не будут ограничены этими средствами, по мере расширения сотрудничества и новых проектов объемы инвестиций могут быть увеличены", - сказал он.

Региональный директор Albayrak напомнил, что холдинг управляет морскими портами нескольких стран.

"Проекты Albayrak в Азербайджане, стране с растущей экономикой и играющей роль логистического хаба для грузов из Центральной Азии, создают дополнительные инвестиционные возможности. Мы верим, что Albayrak внесет вклад в развитие Азербайджана, его экономики", - отметил он.

Онджу сказал, что в настоящее время Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) является одним из актуальных маршрутов в транспортировке грузов с востока на запад.

"В рамках этого маршрута мы инвестировали не только в азербайджанский участок, но и в участки соседних стран ТМТМ для еще большего развития этого коридора, и делаем все возможное, чтобы увеличить его потенциал", - сказал он.

Подытожив, Онджу сказал, что Albayrak готов поддержать Азербайджан и в восстановлении освобожденных территорий.