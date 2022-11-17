Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

Азербайджан в октябре перевыполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг министерством энергетики страны.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в октябре составила 547,2 тыс. баррелей", - говорится в сообщении.

При этом квота Азербайджана по добыче нефти в октябре составляла 717 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, республика перевыполнила свои обязательства.

По данным азербайджанского Минэнерго, общий объем добычи нефти вместе с конденсатом в октябре в Азербайджане составил 663,8 тыс. баррелей в сутки, на долю конденсата приходится 116,6 тыс. баррелей.

Квота Азербайджана по сделке ОПЕК+ на ноябрь составляет 684 тыс. баррелей.

Самир Гулиев