В Германо-Азербайджанской торговой палате назвали количество новых участников

За последние полгода 12 новых компаний стали членами Германо-Азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan).

Как передает в четверг Day.Az, об этом сказал исполнительный директор AHK Тобиас Бауманн на заседании AHK Azerbaijan.

"Сейчас насчитывается 175 участников из Германии и Азербайджана, представляющих различные сектора экономики. Мы гордимся тем, что качественная работа и целеустремленность нашей Палаты привлекают новые компании из различных отраслей", - сказал он.

Отметим, что Германо-Азербайджанская Торговая палата (AHK Azerbaijan) организовала Ассамблею членов AHK, в которой приняли участие около 90 представителей бизнеса.

Ассамблея членов AHK - это мероприятие, организуемое два раза в год для обсуждения деятельности и достижений AHK Azerbaijan за прошедшие полгода. В ходе заседания были проведены выборы в новый Совет директоров.