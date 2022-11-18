Азербайджан и Узбекистан занимают ключевые позиции в сближении экономических систем ЦА и Южного Кавказа

Источник: Агентство международной информации Trend

В условиях, когда нарушены цепочки поставок, торговые маршруты и международные логистические сети, соединяющие Восток-Запад и Север-Юг, сближение экономических систем Центральной Азии и Южного Кавказа, в которых ключевые позиции занимают Азербайджан и Узбекистан, приобретает особое значение.

Об этом сказал Trend в пятницу заведующий кафедрой международных отношений Университета мировой экономики и дипломатии Улугбек Хасанов, передает Day.Az.

По мнению Хасанова, принципиальным вектором в расширении экономической кооперации становятся межрегиональные транспортно-логистические коридоры. Многочисленные железнодорожные транспортные маршруты, составляющие львиную долю рынка транспортных перевозок между Китаем и Европой по железнодорожным сетям, опираются на существующую инфраструктуру по модели Узбекистан-Туркменистан-Каспийская паромная система с выходом на Транскавказский маршрут между Баку и Карсом через Зангезурский коридор и Тбилиси.

"Такой проект довольно перспективен и подразумевает диверсифицированное предложение транзита Китай-Европа. Рынок контейнерных перевозок между Европой, Центральной Азией и Восточной Азией, по общему признанию, быстро растет, но не задействован в полном объеме. Несколько государственных игроков в регионе, в частности Китай, Турция и Иран, намерены активизировать карту китайских предложений по развитию трансрегионального логистического сектора в качестве триггера активизации промышленного развития, делая такой маршрут в качестве главного между китайским и европейским рынками, при политической поддержке Узбекистана и Азербайджана", - сказал эксперт.

По его словам, важнейшей частью этого видения является возрождение Зангезурского коридора, представляющего собой железнодорожное сообщение через территорию Армении, которое соединит материковый Азербайджан с его Нахичеванской АР на границе с Турцией.