В Карабахе и Восточном Зангезуре создается прогрессивная модель управления экономикой

Обеспечение устойчивого возвращения граждан на освобожденные от оккупации территории и процесс реинтеграции этих территорий в экономику страны являются очень важными факторами. В концепции "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденной в феврале 2021 года, среди приоритетов был особо отмечен приоритет программы Великого возвращения на территории, освобожденные от оккупации. Основной целью данной программы можно считать обеспечение устойчивой миграции на территории, освобожденные от оккупации, и эффективное использование экономического потенциала этих территорий в рамках прогрессивных механизмов управления.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики Аслан Азимзаде.

Напомним, что 16 ноября Президент Азербайджанской Республики подписал Указ об утверждении "I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики.

По словам нашего собеседника, в указанной Госпрограмме отражены очень важные экономические вопросы. Прежде всего, среди целей программы - создание предпринимательской среды за счет привлечения инвестиций, обеспечение развития предпринимательства, в том числе малого и среднего, вовлечение в сельскохозяйственный цикл новых земельных площадей, восстановление сельхозугодий и животноводческих ферм, формирование современной ирригационной инфраструктуры. Важны такие вопросы, как применение устойчивых методов ведения сельского хозяйства путем обеспечения производственных систем, укрепление местного экономического потенциала и вовлечение его в хозяйственный оборот, достижение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития территорий и развития сферы туризма, отметил Азимзаде.

"Конечно, тот факт, что наши территории в течение 30 лет находились под оккупацией, мешал развитию указанных направлений. По сути, значительная часть экономики Азербайджана осталась вне нынешних процессов устойчивого экономического развития. Однако I Государственная программа Великого возвращения придаст серьезный импульс устойчивому процессу реинтеграции этих территорий в экономику страны. В частности, развитие в этом регионе частного сектора, являющегося ведущим сектором его экономики, открытие новых направлений для привлечения прямых инвестиций в условиях высокого экономического потенциала Карабаха, применение высоких технологий приведут к организации более эффективного использования экономического потенциала региона и высоким показателям производительности.

Важнейшей из основных целей экономической составляющей программы является внедрение упрощенных льготных экономических моделей для привлечения высококвалифицированных специалистов, отечественных и иностранных инвесторов, расширения доступа к банковским, страховым и финансовым услугам в целях ускорения экономического развития территорий. Ведь на самом деле для обеспечения экономического развития региона необходимы прямые инвестиции, как отечественные, так и зарубежные. На мой взгляд, банковские процентные ставки должны быть пересмотрены в этом направлении, а процентные ставки по кредитам для предпринимателей должны диверсифицироваться в зависимости от прибыльности секторов. Кроме того, есть необходимость снять определенные бюрократические препоны перед доступностью кредита для предпринимателей. На мой взгляд, в рамках этих направлений мы можем увидеть в Карабахе новую прогрессивную модель управления экономикой", - сказал экономист.

Еще одним важным вопросом программы является всесторонняя оценка потенциала и географических условий освобожденных районов, отметил Азимзаде. Так, в Государственной программе предусмотрена оценка потенциала туристической индустрии Кяльбаджарского района, перерабатывающей промышленности Агдамского района, культурно-туристических возможностей Шушинского района, торгово-логистического сектора Джебраильского района, возможности аграрной сферы и туризма в Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Физулинском и Ходжавендском районах.

"Безусловно, экономические аспекты I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики обеспечат стабильность экономического развития страны в целом в рамках развития Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Разработка такой программы в соответствии с новейшими методами ведения экономики в рамках новых реалий и новых вызовов мировой экономики, действительно может привести к высоким показателям", - резюмировал азербайджанский экономист.

Лейла Таривердиева