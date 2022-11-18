Консорциум TAP получил международные сертификаты

Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) прошел сертификацию ведущего органа по сертификации в Греции TÜV HELLAS (TÜV NORD), сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на греческие СМИ.

Как сообщается, TÜV HELLAS провел инспекцию оператора TAP и объектов трубопровода и сертифицировал TAP по системе менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015; по системе экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2015; по системе охраны труда и техники безопасности в соответствии с международным стандартом ISO 45001:2018.

TÜV HELLAS (TÜV NORD) является организацией по инспекции, сертификации и обучению, входящей в немецкую TÜV NORD GROUP. TÜV HELLAS работает в Греции с 1987 года, предоставляя независимые услуги по инспекции и сертификации всему спектру предприятий как в частном, так и в государственном секторе в областях технологий, качества, безопасности, энергетики и окружающей среды.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.