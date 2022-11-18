Стартовала новая кампания в системе денежных переводов "Muganbank P2P" являющаяся совместным проектом ОАО "Муганбанк" и международной платежной системой "Mastercard".

В рамках акции, которая продлится до 11.12.2022, можно отправить деньги без комиссии более чем в 100 стран мира, обратившись в любой филиал или отделение Муганбанка.

Одним из самых больших преимуществ "Muganbank P2P" является быстрый и безопасный перевод средств непосредственно на счет отправителя с возможностью конвертации в валюту страны получателя. Для этого достаточно открыть валютный счет в долларах США в Муганбанке.

Данная платформа представляет собой систему денежных переводов, предлагаемую международной платежной системой "Mastercard", и была впервые реализована Муганбанком в Азербайджане.

Для получения дополнительной информации клиенты могут обратиться в информационный центр 933 или ближайшее отделение Муганбанка.